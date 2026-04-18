ua en ru
Сб, 18 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уничтожили позиции врага: бойцы ГУР провели серию рейдов на Запорожском направлении (видео)

12:41 18.04.2026 Сб
1 мин
Спецназовцы показали, как ликвидировали россиян дронами и в ближних боях
aimg Татьяна Степанова
Фото: бойцы ГУР провели серию рейдов на Запорожском направлении (Getty Images)

Спецназовцы ГУР провели серию успешных рейдов на Запорожском направлении. Уничтожили позиции и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают воплощать эффективные операции в Запорожье", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, во время которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредотачивал подразделения для подготовки наступательных действий.

Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно используются ударные дроны различных типов.

В ГУР отметили, что действия военной разведки существенно затрудняют маневры врага и блокирует его продвижение в направлении областного центра.

Успешные операции ГУР

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля спецназовцы ГУР дронами уничтожили "Славянин". Это был последний железнодорожный паром России в Керченском проливе, который снабжал оккупационные войска в Крыму.

Также украинские разведчики в ночь на 24 марта уничтожили пусковую установку "Бастион" вместе с несколькими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Враг перебрасывал такое вооружение на пусковые позиции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
