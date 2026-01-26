РФ бросает иностранцев в штурмы: в Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, - ГУР

По данным военной разведки, среди уничтоженных оккупантов было обнаружено тело гражданина Республики Филиппины Джона Патрика. Он проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

Как отметили в ГУР, иностранный наемник погиб во время так называемого "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе он имел только оружие, боекомплект и бумажку с номером подразделения и контактами командира. Русского языка захватчик не знал.

Из информации, полученной из изъятых электронных устройств, установлено, что базовая подготовка филиппинца длилась всего неделю, после чего его без надлежащей подготовки отправили на передовую. После ранения эвакуация не проводилась.

В ГУР отмечают, что Россия системно привлекает иностранцев и трудовых мигрантов в ряды своих вооруженных сил путем обмана или давления - им обещают тыловую службу или угрожают проблемами с правоохранительными органами.

Украинская разведка предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно нелегальной, ведь это может завершиться принудительным участием в боевых действиях без подготовки и шансов на выживание.