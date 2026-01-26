РФ бросает иностранцев в штурмы: в Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин, - ГУР

В Донецкой области ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По данным военной разведки, среди уничтоженных оккупантов было обнаружено тело гражданина Республики Филиппины Джона Патрика. Он проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.
Как отметили в ГУР, иностранный наемник погиб во время так называемого "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе он имел только оружие, боекомплект и бумажку с номером подразделения и контактами командира. Русского языка захватчик не знал.
Из информации, полученной из изъятых электронных устройств, установлено, что базовая подготовка филиппинца длилась всего неделю, после чего его без надлежащей подготовки отправили на передовую. После ранения эвакуация не проводилась.
В ГУР отмечают, что Россия системно привлекает иностранцев и трудовых мигрантов в ряды своих вооруженных сил путем обмана или давления - им обещают тыловую службу или угрожают проблемами с правоохранительными органами.
Украинская разведка предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно нелегальной, ведь это может завершиться принудительным участием в боевых действиях без подготовки и шансов на выживание.
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.
Тем временем делегация российского режима посетила Северную Корею с целью договориться о привлечении новых северокорейских наемников к войне против Украины. По предварительным данным, Москва рассчитывает получить от режима Ким Чен Ына как военнослужащих, так и саперов.
Украинская разведка также обнародовала очередное доказательство военных преступлений армии РФ. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне России, отдает приказ открывать огонь по мирному населению Украины, в частности по женщинам и детям.
Кроме того, ранее сообщалось, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Иностранцев заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак беспилотников.