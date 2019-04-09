РФ ігнорує рішення ЄСПЛ по українським морякам, - Петренко

Росія порушує кримінальні розслідування проти захоплених у Керченській протоці українських моряків і намагається таким чином приховати власні злочини проти України. Про це у Брюсселі заявив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє "Укрінформ".

Петренко зазначив, що Україна порушує тему щодо звільнення українських моряків під час практично кожної зустрічі із європейськими партнерами.

"Це незграбні дії російських служб і слідчих органів для того, щоб прикрити явні злочини, які вони вчиняють на території окупованого Криму і Донбасу. Все що робиться так званим слідством Путіна, це спроба у власному інформаційному просторі зробити таку картинку, що, ніби, українці вчиняли якісь злочини проти людяності. Насправді, Росія робить це, захопивши наші території і наших громадян, вбиваючи українських громадян на території України", - наголосив Петренко.

Міністр зазначив, що Росія продовжує ігнорувати рішення ЄСПЛ щодо моряків.

"Ми, зі свого боку, звернулися до Європейського суду з прав людини, щодо порушення хибної справи (проти моряків). Європейський суд прийняв два термінові рішення в цій частині. Але наразі Російська Федерація діє у своєму стилі, як загарбник, як агресор - вони ігнорують поки відповідні рішення. Ми розуміємо, що це - політична складова, яку заклала Російська Федерація і російське керівництво у дане захоплення", - сказав Петренко.

Нагадаємо, 4 березня адвокат Микола Полозов повідомляв, що адвокати формують перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг у міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ через незаконний арешт українських військовополонених моряків, яких РФ захопила в Керченській протоці.

Ще раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків.