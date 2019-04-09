РФ игнорирует решение ЕСПЧ по украинским морякам, - Петренко

Россия открывет уголовные расследования против захваченных в Керченском проливе украинских моряков и пытается таким образом скрыть собственные преступления против Украины. Об этом в Брюсселе заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает "Укринформ".

Петренко отметил, что Украина подымает тему относительно освобождения украинских моряков во время практически каждой встречи с европейскими партнерами.

"Эти неуклюжие действия российских служб и следственных органов для того, чтобы прикрыть явные преступления, которые они совершают на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Все что делается так называемым следствием Путина, это попытка в собственном информационном пространстве сделать такую картинку, что, будто, украинцы совершали какие-то преступления против человечности. На самом деле, Россия делает это, захватив наши территории и наших граждан, убивая украинских граждан на территории Украины", - отметил Петренко.

Министр отметил, что Россия продолжает игнорировать решение ЕСПЧ в отношении моряков.

"Мы, со своей стороны, обратились в Европейский суд по правам человека, о нарушении ложного дела (против моряков). Европейский суд принял два срочных решения в этой части. Но пока Российская Федерация действует в своем стиле, как захватчик, как агрессор - они игнорируют пока соответствующие решения. Мы понимаем, что это - политическая составляющая, которую заложила Российская Федерация и российское руководство в данном захвате", - сказал Петренко.

Напомним, 4 марта адвокат Николай Полозов сообщал, что адвокаты формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ из-за незаконного ареста украинских военнопленных моряков, которых РФ захватила в Керченском проливе.

Еще ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию дать объяснения по захвату украинских моряков.