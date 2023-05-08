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Немецкие товары поставляют в Россию через страны СНГ в обход санкций, - Bild

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Понедельник 08 мая 2023 16:40
Немецкие товары поставляют в Россию через страны СНГ в обход санкций, - Bild Фото: немецкие товары поставляют в Россию через страны СНГ в обход санкций (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт товаров из Германии в страны СНГ, по меньшей мере, удвоился.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом говорится в данных Федерального статистического ведомства Германии.

Как сообщается, за прошлый год импорт немецких товаров в Казахстан, Армению и Грузию удвоился. Поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь - на 77%, в Кыргызстан - на 994%.

По подсчетам Восточного комитета германской экономики, за 2022 год увеличился экспорт из Германии:

  • автомобилей и автозапчастей: в Казахстан - на 507%, в Армению - на 761%;
  • химической продукции: в Казахстан - на 129%, в Армению - на 110%;
  • электрооборудование: в Узбекистан - на 105%, в Армению - на 344%;
  • металлопродукции: в Казахстан - на 137%;
  • одежда: в Казахстан - на 88%.

Власти Германии считают, что это может быть поставка в Россию параллельным импортом в обход санкций и считает это недопустимым. По данным Bild, на увеличение поставок товаров из Германии в страны СНГ уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию.

К тому же, сегодня странам ЕС направили предложения по 11-му пакету санкций против России. Они ориентированы на закрытие лазеек в торговых ограничениях РФ.

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