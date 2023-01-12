В РФ хотят повысить призывной возраст уже этой весной
В Российской Федерации собираются этой весной призывать на срочную службу в армию граждан в возрасте до 30 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрея Картаполова "Парламентской газете".
По его словам, до начала весеннего призыва "каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после - привести эти данные в соответствие с военным заданием".
Как рассказал Картаполов, в настоящее время речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста.
"Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание - 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину - люди от 21 года до 30 лет", - объяснил он нововведение.
В РФ рассчитывают в течение от одного года до трех лет закончить полный переход на новый возраст призыва (с 21 до 30 лет, вместо с 18 до 27 лет). При этом председатель комитета Госдумы по обороне подчеркивает, что для этого будет необходим "целый комплекс поправок в существующее законодательство", в частности речь идет о росисйском законе "О воинской обязанности и военной службе".
Напомним, что весенний призыв в 2023 году на срочную службу в росармии должен пройти с 1 апреля до 15 июля.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года в России официально завершился осенний призыв на срочную службу в российскую армию, что продолжался с сентября. По данным Минобороны РФ, было призвано 120 тысяч человек.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе.
Тем временем в России продолжают фиксировать ЧС и пожары в военкоматах. Так, недавно горел военкомат в Иркутской области 9 января из-за поджога.
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