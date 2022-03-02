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РФ хоче обійти санкційний "каток" за допомогою трьох країн: працюватимемо з ними, - Кулеба

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Київ, Середа 02 березня 2022 15:59
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла трьох країн-союзників за допомогою яких хоче обійти санкції. Однак Україна буде з ними працювати, аби вони не сприяли агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час брифінгу.

"Ми знаємо, що Москва в паніці почала шукати обхідні шляхи, щоб урятуватися від санкційного "катка". Їй вдалося знайти три країни у світі, які готові із цим працювати. Ми знаємо, що це за країни, і працюватимемо разом з іншими партнерами, будемо вести з ними розмову, щоб не допустити сприяння агресору з їхнього боку", - зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив про плани ЄС запровадив "тотальну економічну війну проти Росії" через її вторгнення в Україну.

Відзначимо, США і Євросоюз ввели санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами.

Про оцінку поточної ситуації в Україні під час російської агресії, мирні переговори і подальші санкції проти РФ - читайте в інтерв'ю заступника держсекретаря США Венді Шерман виданню РБК-Україна.

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