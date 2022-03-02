РФ хочет обойти санкционный "каток" с помощью трех стран: будем работать с ними, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла трех стран-союзников с помощью которых хочет обойти санкции. Однако Украина будет с ними работать, чтобы они не способствовали агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время брифинга.

"Мы знаем, что Москва в панике начала искать обходные пути, чтобы спастись от санкционного "катка". Ей удалось найти три страны в мире, которые готовы с этим работать. Мы знаем, что это за страны, и будем работать вместе с другими партнерами, будем вести с ними разговор, чтобы не допустить содействия агрессору с их стороны", - отметил министр.

Напомним, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о планах ЕС ввел тотальную экономическую войну против России" за ее вторжение в Украину.

Отметим, США и Евросоюз ввели санкции против Центрального Банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами.

Об оценке текущей ситуации в Украине во время российской агрессии, мирных переговорах и дальнейших санкциях против РФ - читайте в интервью заместителя госсекретаря США Венди Шерман изданию РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.