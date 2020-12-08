РФ хоче робити "Супутник V" у Харкові. Україна про це нічого не знає

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Російська Федерація хоче виробляти вакцину від коронавірусу "Супутник V" на території України. Українська сторона, у свою чергу, відзначає, що українців не будуть вакцинувати некваліфікованої вакциною.

Про наміри виробляти вакцину в Україні заявив глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, передають РІА Новини.

За його словами, виробництво не можуть налагодити на потужностях харківської фармкомпанії "Біолік"

"Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній - АТ "Біолік". Виробничі потужності "Біолік", на яких буде здійснюватися випуск вакцини, відповідають всім чинним вимогам стандарту GMP", - заявив Дмитрієв.

Водночас там зазначили, що поки мова може йти про виробництво для постачання вакцини в треті країни. Зазначимо, російська вакцина не пройшла всі стадії клінічних досліджень і не кваліфікована міжнародними організаціями.

РБК-Україна звернулося в "Біолік" за оперативним коментарем, але агентству запропонували подати запит. На момент виходу матеріалу компанія не надала на нього відповідь.

У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками РБК-Україна повідомили, що вперше чують про це та інформацією про можливий випуск російської вакцини не володіють.

Водночас в коментарі РБК-Україна начальник відділу комунікацій Центру громадського здоров'я при МОЗ Олександра Орлова заявила, що центр не впливає ні на фармацевтичний ринок, ні на виробництво вакцин.

"Єдине, що я можу стовідсотково сказати, що вакцинувати українців російською вакциною не будуть. Лише тій, яка буде кваліфікована ВООЗ", - зазначила вона.

Що відомо про компанії "Біолік"

Згідно з інформацією на сайті харківської компанії "Біолік" належить VILKOM SERVICES LIMITED (Кіпр), кінцевий бенефіціар - громадянин Німеччини Віктор Мартин.

Мартін є бізнес-партнером російського мільярдера Віктора Харітоніна. За даними Forbes, вони у 2014 році разом брали участь у 1000-мильних перегонах класичних авто Mille Miglia.

Харітонін у 2003 році став одним з творців холдингу "Фармстандарт" - найбільшого постачальника ліків в Росію. Саме у цього холдингу кіпрська компанія Мартіна у 2018 році викупила контрольний пакет акцій "Біолік".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити тільки у тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше у ВООЗ почали переговори з Росією про вакцину.