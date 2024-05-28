РФ хочет увеличить число войск в Украине и возле ее границ на 200-300 тысяч солдат, - Умеров

Россия планирует усилить свою группировку войск в Украине и вблизи ее границ сотнями тысяч новых солдат.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам главы Минобороны, сейчас Россия сосредоточила в Украине и возле ее границ около 500 тысяч своих военных.
Но, как добавил Умеров, это число Москва готовится увеличить на 200-300 тысяч.
При этом министр обороны не раскрыл изданию, какое количество мужчин планирует мобилизовать Украина. Он только рассказал, что свои данные в ТЦК обновили до 1,2 миллиона человек.
Напомним, в конце марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Он должен продлиться до 15 июля.
Призыву в России подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
После этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что россияне хотят к 1 июня дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.