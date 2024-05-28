РФ хочет увеличить число войск в Украине и возле ее границ на 200-300 тысяч солдат, - Умеров

По словам главы Минобороны, сейчас Россия сосредоточила в Украине и возле ее границ около 500 тысяч своих военных.

Но, как добавил Умеров, это число Москва готовится увеличить на 200-300 тысяч.

При этом министр обороны не раскрыл изданию, какое количество мужчин планирует мобилизовать Украина. Он только рассказал, что свои данные в ТЦК обновили до 1,2 миллиона человек.