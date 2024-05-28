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РФ хочет увеличить число войск в Украине и возле ее границ на 200-300 тысяч солдат, - Умеров

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия планирует усилить свою группировку войск в Украине и вблизи ее границ сотнями тысяч новых солдат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам главы Минобороны, сейчас Россия сосредоточила в Украине и возле ее границ около 500 тысяч своих военных. 

Но, как добавил Умеров, это число Москва готовится увеличить на 200-300 тысяч.

При этом министр обороны не раскрыл изданию, какое количество мужчин планирует мобилизовать Украина. Он только рассказал, что свои данные в ТЦК обновили до 1,2 миллиона человек. 

Призыв в России

Напомним, в конце марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Он должен продлиться до 15 июля.

Призыву в России подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

После этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что россияне хотят к 1 июня дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

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Война в Украине