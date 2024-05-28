РФ хоче збільшити кількість військ в Україні та біля її кордонів на 200-300 тисяч солдатів, - Умєров

За словами глави Міноборони, зараз Росія зосередила в Україні та біля її кордонів близько 500 тисяч своїх військових.

Але, як додав Умєров, це число Москва готується збільшити на 200-300 тисяч.

При цьому міністр оборони не розкрив виданню, скільки чоловіків планує мобілізувати Україна. Він лише розповів, що свої дані у ТЦК оновили до 1,2 мільйона людей.