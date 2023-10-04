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РФ хочет "отбелить" имидж своего омбудсмена за массовую депортацию украинских детей, - ЦНС

Россия, Среда 04 октября 2023 15:22
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РФ хочет "отбелить" имидж своего омбудсмена за массовую депортацию украинских детей, - ЦНС Фото: российский омбудсмен Мария Львова-Белова (instagram.com/marialvovabelova)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне планируют провести ряд мероприятий, целью которых будет "спасение" репутации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"16 октября московские пропагандисты хотят провести брифинг для иностранных журналистов целью которого является попытка оправдать похищение украинских детей с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что таким образом они хотят "отбелить" имидж уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Отмечается, что россияне планируют привлечь финансовые и организационные ресурсы для проведения информационной кампании, которая направлена на страны Европы. Они планируют изготовление ряда пропагандистских материалов.

Центр национального сопротивления призывает иностранных журналистов не стать жертвами российской пропагандистской машины и всегда проверять информацию, которую ретранслируют российские чиновники и так называемые журналисты.

Мария Львова-Белова

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львова-Белова.

Позже отреагировала на выдачу МКС ордера на ее арест, заявив, что международное общество "оценило ее работу по помощи детям".

Затем Великобритания заблокировала выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

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