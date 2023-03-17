Продолжит похищать детей. Омбудсмен РФ отреагировала на ордер на свой арест

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на выдачу МУС ордера на ее арест, заявив, что международное сообщество "оценило ее работу по помощи детям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК .

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий. Что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми", - заявила она.

При этом омбудсмен добавила, что будет продолжать воровать детей несмотря на ордер.

"Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше - ну, а мы продолжаем работать", - заявила она.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.

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