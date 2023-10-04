РФ хоче "відбілити" імідж свого омбудсмена за масову депортацію українських дітей, - ЦНС

Росіяни планують провести низку заходів, метою яких буде "порятунок" репутації дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр національного спротиву .

"16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС пояснили, що таким чином вони хочуть "відбілити" імідж уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Зазначається, що росіяни планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформаційної кампанії, яка спрямована на країни Європи. Вони планують виготовлення низки пропагандистських матеріалів.

Центр національного спротиву закликає іноземних журналістів не стати жертвами російської пропагандистської машини і завжди перевіряти інформацію, яку ретранслюють російські чиновники і так звані журналісти.

Марія Львова-Бєлова

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Пізніше відреагувала на видачу МКС ордера на її арешт, заявивши, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".

Потім Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.