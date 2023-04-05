"Пусть говорит в Гааге". Британия заблокировала выступление российского омбудсмена в ООН
Великобритания заблокировала выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Британии в ООН в Twitter.
Отмечается, что Россия собирает неформальное заседание Совбез ООН по так называемой "эвакуации" украинских детей. Для брифинга Москва пригласила Марию Львову-Белову.
Британия заявила, что заблокировала трансляцию встречи с российским омбудсменом.
"Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", - подчеркнули британские дипломаты.
Следует отметить, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.
Также отметим, что украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Россия использует спецслужбы, чтобы препятствовать возвращению детей в Украину.
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