Деньги уже пришли. Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины

Правительство Люксембурга внесло дополнительные 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив в целом его размер до 12 млн евро. Средства в полном объеме уже поступили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Дополнительное финансирование является свидетельством международного единства и солидарности Люксембурга с Украиной и поступает в важный момент - сразу после того, как Украина и ее международные партнеры согласовали приоритетные действия во время Конференции по восстановлению Украины", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, полученные средства будут направлены на неотложные аварийные ремонты критической инфраструктуры, которая ежедневно получает повреждения в результате ударов РФ.

В Кабмине также отметили, что с момента запуска в апреле 2022 года Фонд мобилизовал более 1,16 млрд евро от более чем 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательств на сумму 669 млн евро.