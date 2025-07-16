Деньги уже пришли. Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины
Правительство Люксембурга внесло дополнительные 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив в целом его размер до 12 млн евро. Средства в полном объеме уже поступили в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
"Дополнительное финансирование является свидетельством международного единства и солидарности Люксембурга с Украиной и поступает в важный момент - сразу после того, как Украина и ее международные партнеры согласовали приоритетные действия во время Конференции по восстановлению Украины", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, полученные средства будут направлены на неотложные аварийные ремонты критической инфраструктуры, которая ежедневно получает повреждения в результате ударов РФ.
В Кабмине также отметили, что с момента запуска в апреле 2022 года Фонд мобилизовал более 1,16 млрд евро от более чем 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательств на сумму 669 млн евро.
Помощь Украине от Люксембурга
Напомним, недавно Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 млн евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.
В прошлом году Люксембург также присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе.
Также в июле прошлого года Украина и Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Вашингтоне. В соглашении указано, что Люксембург будет оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной, так и в киберелектромагнитной сферах.
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