РФ хочет обновить ядерную программу из-за "угрозы" для ее существования, - Fox News

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии России "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что текущая геополитическая ситуация - это время колоссальных угроз существованию РФ. Поэтому, по его словам, гарантией суверенитета должен быть "ядерный щит, который также является мечом".

При этом он не уточнил, какие именно обновления планируется внести в ядерную программу "Щит".

Эти комментарии прозвучали менее чем через неделю после личной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

В мае Трамп объявил о планах США разработать систему противоракетной обороны "Золотой купол" по образцу израильского "Железного купола". По предварительным подсчетам, онабудет стоить не менее 175 миллиардов долларов.

Хотя эксперты по безопасности бьют тревогу относительно эскалации ядерного развития Китая, Россия и США вместе продолжают владеть 90% мирового ядерного арсенала. Москва продолжает удерживать почти 4400 ядерных боеголовок, более 1500 из которых "стратегически развернуты", тогда как США имеют в своих арсеналах более 3700 боеголовок, из которых 1400 развернуты, сообщает Ассоциация контроля над вооружениями.

К тому же еще в 2023 году Россия вышла из последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием, который действует до февраля 2026 года. Владимир Путин озвучил причину: США якобы разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов.