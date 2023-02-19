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Россияне превратили еще одну больницу в Херсонской области в военный госпиталь

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Херсонская область, Воскресенье 19 февраля 2023 20:46
Россияне превратили еще одну больницу в Херсонской области в военный госпиталь Фото: россияне продолжают превращать больницы в военные госпитали (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты продолжают превращать гражданские больницы в военные госпитали. Еще один такой они открыли в Херсонской области для раненых РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ.

"В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь", - сообщают в генштабе.

По их данным, проживающим там гражданам Украины в оказании медицинской помощи в указанном заведении отказывают.

"Больница стала эдаким "хабом" для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков", - сообщили в штабе.

Напомним, россияне в Запорожской области заставляют учеников петь гимн России в школе, кроме того, школьников заставляют делать открытки с благодарностью захватчикам к годовщине вторжения.

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