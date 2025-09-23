В РФ губернатор советует защищать школы от обстрелов старыми учебниками: не затратно

Во время встречи с региональным правительством Гладков рассказал, что ему нравится "нестандартный" метод защиты окон от обстрелов, который применяет школа №3 города Шебекино.

"Мне понравилось, в одной из школ, точнее в третьей, увидел, что старыми учебниками, которыми уже не пользуются в рамках образовательного процесса, начинают укладывают стопки и закрывать ими оконные конструкции, укрепляя их и создавая дополнительную защиту, безопасные зоны дополнительные. 100% эффективности, конечно, не гарантирует, но более становится безопасно", - заявил Гладков.

Он призвал школы и детские сады уделить этому внимание. При этом губернатор цинично заявил, что такой метод "не требует дополнительных денег, но это точно несет достаточно большую эффективность".

Чиновник также попросил, чтобы школы не использовали для защиты окон новые учебники, чтобы "детей не оставили без образовательного процесса".