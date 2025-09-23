UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У РФ губернатор радить захищати школи від обстрілів старими підручниками: не затратно

Ілюстративне фото: у Бєлгороді вигадали "нестандартний" спосіб захисту шкіл від обстрілів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков хоче, щоб вікна в школах прикривали старими підручниками. Це, на його думку, може допомогти від обстрілів.

Як передає РБК-Україна, заяву Гладкова наводять "Важные истории".

Під час зустрічі з регіональним урядом Гладков розповів, що йому подобається "нестандартний" метод захисту вікон від обстрілів, який застосовує школа №3 міста Шебекіно.

"Мені сподобалося, в одній зі шкіл, точніше в третій, побачив, що старими підручниками, якими вже не користуються в рамках освітнього процесу, починають укладати стопки та закривати ними віконні конструкції, зміцнюючи їх і створюючи додатковий захист, безпечні зони додаткові. 100% ефективності, звичайно, не гарантує, але більш стає безпечно", - заявив Гладков.

Він закликав школи і дитячі садки приділити цьому увагу. При цьому губернатор цинічно заявив, що такий метод "не потребує додаткових грошей, але це точно несе досить велику ефективність".

Чиновник також попросив, щоб школи не використовували для захисту вікон нові підручники, щоб "дітей не залишили без освітнього процесу".

Росія скидає бомби на Бєлгородську область

Нагадаємо, раніше у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що російські літаки "кидають" керовані авіабомби на свою ж територію.

Зокрема, 30 серпня в селищі Польовий у Новооскольському районі Бєлгородської області знайшли авіабомбу.

Також 1 вересня авіабомба впала на хутір Олександрівка в Шебекинському окрузі Бєлгородської області.

Російська ФедераціяБєлгородська областьШколаВійна в Україні