"АТЕШ" разведал ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске

Россия, Пятница 23 января 2026 08:00
UA EN RU
"АТЕШ" разведал ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске Фото: узел спецсвязи ЧФ РФ в Новороссийске (Telegram "АТЕШ")
Автор: Марина Балабан

Движение сопротивления "АТЕШ" приблизилось к одному из ключевых объектов управления Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".

Речь идет о 37-м отдельном узле специальной связи (воинская часть 09920), который обеспечивает передачу важнейших команд из Москвы и координацию действий флота с другими родами войск. Именно этот объект фактически выполняет роль центральной системы управления Черноморского флота РФ.

&quot;АТЕШ&quot; разведал ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске

Агенты "АТЕШ" в течение длительного времени ведут скрытое наблюдение за работой узла и зафиксировали прибытие в него высокопоставленных чиновников из Москвы. Вероятно, речь идет об инспекции.

По имеющейся информации, руководство Генштаба РФ недовольно действиями действующего командующего Черноморского флота адмирала Пинчука, а подобные визиты часто предшествуют кадровым изменениям на самом высоком уровне, отмечают в движении.

&quot;АТЕШ&quot; разведал ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске

Во время разведки зафиксировано существенное усиление защиты объекта. В частности, вокруг узла спецсвязи появились дополнительные системы радиоэлектронной борьбы, комплексы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, новые инженерные заграждения, а также увеличена численность охраны.

Кроме того, наблюдается активное движение персонала: перемещение ключевых специалистов, замена руководства узла, прибытие ремонтных бригад спецсвязи и гражданских специалистов по криптографическому оборудованию.

&quot;АТЕШ&quot; разведал ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске

В "АТЕШ" отмечают, что в случае вывода этого объекта из строя Черноморский флот потеряет стабильную связь с Москвой и возможность централизованного управления, превратившись в разрозненные подразделения.

"Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейшего планирования действий", - информируют агенты движения.

Разведка "АТЕШ"

В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.

Ранее РБК-Украина писало, что агенты движения "АТЕШ" в Самаре провели разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Этот объект является ключевым "мозговым центром", который непосредственно руководит наступлением на Покровском направлении.

Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.

Кроме того "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК. По данным агентов движения, предприятие изготавливает шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".

