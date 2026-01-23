"АТЕШ" разведал ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске
Движение сопротивления "АТЕШ" приблизилось к одному из ключевых объектов управления Черноморского флота РФ в Новороссийске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".
Речь идет о 37-м отдельном узле специальной связи (воинская часть 09920), который обеспечивает передачу важнейших команд из Москвы и координацию действий флота с другими родами войск. Именно этот объект фактически выполняет роль центральной системы управления Черноморского флота РФ.
Агенты "АТЕШ" в течение длительного времени ведут скрытое наблюдение за работой узла и зафиксировали прибытие в него высокопоставленных чиновников из Москвы. Вероятно, речь идет об инспекции.
По имеющейся информации, руководство Генштаба РФ недовольно действиями действующего командующего Черноморского флота адмирала Пинчука, а подобные визиты часто предшествуют кадровым изменениям на самом высоком уровне, отмечают в движении.
Во время разведки зафиксировано существенное усиление защиты объекта. В частности, вокруг узла спецсвязи появились дополнительные системы радиоэлектронной борьбы, комплексы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, новые инженерные заграждения, а также увеличена численность охраны.
Кроме того, наблюдается активное движение персонала: перемещение ключевых специалистов, замена руководства узла, прибытие ремонтных бригад спецсвязи и гражданских специалистов по криптографическому оборудованию.
В "АТЕШ" отмечают, что в случае вывода этого объекта из строя Черноморский флот потеряет стабильную связь с Москвой и возможность централизованного управления, превратившись в разрозненные подразделения.
"Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейшего планирования действий", - информируют агенты движения.
Разведка "АТЕШ"
В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.
Ранее РБК-Украина писало, что агенты движения "АТЕШ" в Самаре провели разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Этот объект является ключевым "мозговым центром", который непосредственно руководит наступлением на Покровском направлении.
Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.
Кроме того "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК. По данным агентов движения, предприятие изготавливает шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".