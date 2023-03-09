РФ готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях: "ядром" станут несовершеннолетние

Россия готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В армию будут привлекать и несовершеннолетних.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что новую волну мобилизации оккупанты готовят уже весной.

"Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, которые подлежат мобилизации", - отмечают в ЦНС.

Напомним, оккупанты также готовят "мобилизацию" в Мариуполе, на учет ставят мужчин от 2006 года рождения.

РБК-Украина также объясняло, что делать, если вас насильно мобилизуют захватчики.

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