Россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин, - Андрющенко
Сегодня вступил в силу "указ" гауляйтера Дениса Пушилина о создании военкоматов во временно оккупированном Мариуполе. До 1 апреля планируется обеспечить полный учет мужчин от 2006 года рождения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Кроме того, не просто создание как институции, а именно обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения. Но отдельная задача полицаям обеспечить выполнение мобилизационных задач, которую предоставила Россия", - пишет Андрющенко.
Спикер городского головы призывает украинцев при возможности покинуть Мариуполь.
Фото: россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин ()
Напомним, РБК-Украина писало о том, что среди российских мобилизованных отмечается резкий рост недовольства из-за действий руководства на фоне больших потерь.
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