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Россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин, - Андрющенко

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Четверг 09 марта 2023 16:34
Россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин, - Андрющенко Фото: россияне приступают к "мобилизации" в Мариуполе, готовят учет мужчин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня вступил в силу "указ" гауляйтера Дениса Пушилина о создании военкоматов во временно оккупированном Мариуполе. До 1 апреля планируется обеспечить полный учет мужчин от 2006 года рождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Кроме того, не просто создание как институции, а именно обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения. Но отдельная задача полицаям обеспечить выполнение мобилизационных задач, которую предоставила Россия", - пишет Андрющенко.

Спикер городского головы призывает украинцев при возможности покинуть Мариуполь.

Фото: россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин ()

Напомним, РБК-Украина писало о том, что среди российских мобилизованных отмечается резкий рост недовольства из-за действий руководства на фоне больших потерь.

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