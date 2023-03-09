Россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин, - Андрющенко

Фото: россияне приступают к "мобилизации" в Мариуполе, готовят учет мужчин (Getty Images)

Сегодня вступил в силу "указ" гауляйтера Дениса Пушилина о создании военкоматов во временно оккупированном Мариуполе. До 1 апреля планируется обеспечить полный учет мужчин от 2006 года рождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Кроме того, не просто создание как институции, а именно обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения. Но отдельная задача полицаям обеспечить выполнение мобилизационных задач, которую предоставила Россия", - пишет Андрющенко. Спикер городского головы призывает украинцев при возможности покинуть Мариуполь. Фото: россияне начинают "мобилизацию" в Мариуполе, готовят учет мужчин ()