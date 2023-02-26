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Что делать, если вам силой мобилизуют оккупанты: инструкция

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Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 03:41
Что делать, если вам силой мобилизуют оккупанты: инструкция Фото: оккупант (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Не имея возможности противостоять ВСУ, враг пытается все больше привлекать в свои ряды украинцев на оккупированных территориях. О таких фактах следует сообщать на горячую линию по номеру 1648.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мы продолжаем собирать данные о принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий. Если вы стали свидетелем или жертвой незаконных действий врага, не медлите, сообщайте об этом на горячую линию Национального информационного бюро. Сообщить можно также через чат-бот и форму, размещенную на сайте", - говорится в сообщении.

Что делать, если вам силой мобилизуют оккупанты: инструкция Отмечается, что поступающие к ним обращения не являются публичными. Также в Минреинтеграции напомнили, что добровольное вступление в ряды ВС РФ является нарушением законов Украины.

Напомним, что оккупационный режим в ряде районов Донецкой области заставляет водителей менять украинские удостоверения на "права" стандарта РФ.

Ранее мы писали, что россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности в Горловке Донецкой области.

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