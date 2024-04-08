РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения, - ISW

В отчете отмечается, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий. В частности, 4 апреля армия РФ провела механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит страна.

По оценкам ISW, задержки с предоставлением западной военной помощи, заставляют украинских военных накапливать материальные средства.

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", - говорится в отчете ISW.