RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения, - ISW

Фото: из-за задержки помощи США, Украине будет трудно сдержать наступление РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи США, Вооруженным силам придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий. В частности, 4 апреля армия РФ провела механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит страна.

По оценкам ISW, задержки с предоставлением западной военной помощи, заставляют украинских военных накапливать материальные средства.

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в конце весны - начале лета, Украина ожидает активизации российских наступательных операций на Донбассе. По его словам, россияне, вероятно, попытаются приблизиться к городу Часов Яр, что к западу от Бахмута и в направлении Покровска.

Президент Владимир Зеленский заявил, что основные российские наступательные усилия могут начаться в конце мая или в июне.

В Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту и ожидают, что в апреле Конгресс США примет решение о финансировании помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины