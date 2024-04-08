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РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения, - ISW

Понедельник 08 апреля 2024 04:40
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РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения, - ISW Фото: из-за задержки помощи США, Украине будет трудно сдержать наступление РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи США, Вооруженным силам придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий. В частности, 4 апреля армия РФ провела механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит страна.

По оценкам ISW, задержки с предоставлением западной военной помощи, заставляют украинских военных накапливать материальные средства.

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в конце весны - начале лета, Украина ожидает активизации российских наступательных операций на Донбассе. По его словам, россияне, вероятно, попытаются приблизиться к городу Часов Яр, что к западу от Бахмута и в направлении Покровска.

Президент Владимир Зеленский заявил, что основные российские наступательные усилия могут начаться в конце мая или в июне.

В Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту и ожидают, что в апреле Конгресс США примет решение о финансировании помощи Украине.

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