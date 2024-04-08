РФ готує наступ, ЗСУ доведеться ухвалювати складні оборонні рішення, - ISW

Російські військові активізували наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні. Через затримку з наданням військової допомоги США, Збройним силам доведеться накопичувати ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій. Зокрема, 4 квітня армія РФ провела механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Її результати свідчать, що військові агресора успішно компенсують імовірне зростання втрат у живій силі й техніці.

Президент Володимир Зеленський та високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням країнами Заходу військової допомоги, змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії. За їхніми словами, українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли та яку допомогу отримає країна.

За оцінками ISW, затримки з наданням західної військової допомоги, змушують українських військових накопичувати матеріальні засоби.

"Українським силам доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій. Причиною є затяжні дебати у США довкола пакету військової допомоги", - йдеться у звіті ISW.