РФ готовит наступление на три города Донецкой области: в ВСУ озвучили новые задачи оккупантов

Иллюстративное фото: в ВСУ озвучили планы РФ на наступление в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона.

Сейчас главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - отметил Бельский.

По его словам, первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

Бельский рассказал, что враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.

 

Ситуация в Донецкой области

Напомним, недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

А вот в Генштабе ВСУ заявили, что российское командование, выдавая желаемое за действительное, подытожило так называемую "весенне-летнюю кампанию 2025 года". На самом же деле очередное российское "сезонное" наступление закончилось практически ничем.

