Сколько войск РФ в Беларуси и есть ли угроза для Украины: ответ основателя "Гаюна"

В Беларуси находятся до 2500 российских военных, среди них также есть инструктора ЧВК "Вагнера". Однако угрозы повторного вторжения для Украины нет.

"Я считаю, что нет, на данный момент мы не можем ожидать полномасштабного наземного вторжения, потому что нет никакого необходимого накопления войск на территории Беларуси. Если вспомнить, что было в 2022 году, то это было от 20 до 60 тысяч военнослужащих", - сказал он.

По его словами, сейчас на территории Беларуси находится около 2-2,5 тысяч российских солдат, с учетом двух постоянных баз и нескольких локаций расположения, где они находятся с 2022 года.

"В основном это (войска, - ред.) ПВО, ПРО и российские военные базы, которые у нас имеются, и плюс немного инструкторов "Вагнера"", - заявил основатель "Гаюна".

Мотолько уточнил, что размещение инструкторов ЧВК "Вагнера" в Беларуси - это не массовая история. По его словами, есть предположение, что беларусский поселок Цель, где базировались наемники, используется как база отдыха в перерыве от африканских операций "Вагнера". Однако эта информация требует в подтверждения.