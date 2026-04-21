Игнат объяснил, как работает управление "Шахедами" с территории РФ

Россияне могут управлять "Шахедами" в режиме реального времени. Уже фиксировались случаи, когда дрон целенаправленно наводился оператором на автомобили или мобильные огневые группы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Атаки на людей

Комментируя недавнюю атаку на дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова Игнат сказал, что "ничего нельзя исключать, учитывая, что не впервые, даже публичные люди пострадали от российской атаки".

"То, что вчера произошло с Сергеем, действительно тоже очередное подтверждение, что не только противник, как они заявляют, атакуют какие-то там объекты, которые хочет поразить, а и жилые дома, как многоквартирные, так и частные, становятся объектом террористических атак врага", - сообщил Игнат.

Он пояснил, что большинство ракет и дронов программируются заранее - с заданными маршрутами, скоростью и высотой полета. Однако враг постоянно совершенствует свои возможности.

Что такое mesh-сеть

В частности, российские войска могут применять так называемые mesh-сети.

"Mesh-сеть - это то, что беспилотники взаимодействуют друг с другом, являются своеобразными ретрансляторами... и оператор на территории России может благодаря этой сети управлять тем или иным беспилотником в реальном времени", - рассказал военный.

По словам Игната, такие технологии уже позволяют врагу точечно атаковать движущиеся цели.

"Были уже неоднократные случаи, когда и шахед, и гербера прямо целенаправленно в реальном режиме времени управляется оператором и направляется на автомобиль или мобильную огневую группу", - отметил он.

Среди новых вызовов также атаки по поездам в движении.

В то же время украинские военные уже работают над противодействием таким угрозам, в частности путем развития систем радиоэлектронной борьбы и других инновационных решений.

Управление через мобильные сети

Отвечая на вопрос об уязвимости дронов к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и возможности управления через мобильные сети, Игнат отметил, что враг активно ищет новые решения.

"Такие попытки были, конечно. Здесь надо смотреть глубже. Неоднократно Служба безопасности и мы, собственно, Воздушные силы предупреждали о том, что враг вербует людей для того, чтобы регистрировать Сталинки. Это один из способов, да, зарегистрировать на украинского гражданина какие-то предприятия, тот самый Старлинк, для того, чтобы Россия могла его использовать потом локацию", - сказал он.

По его словам, оккупанты могут пытаться использовать и мобильные сети для того, чтобы по каналам связи с помощью мобильных операторов, возможно, управлять тем или иным БПЛА.

"Потому что находили модемы с сим-картами. Неоднократно враг делал такие попытки", - отметил Игнат.

Россия постоянно совершенствуется

В то же время он подчеркнул, что эффективность таких решений оценить сложно, но противник постоянно будет совершенствоваться и искать новые эффективные и дешевые способы для того, чтобы атаковать Украину.

Игнат также обратил внимание, что российские беспилотники могут существенно отличаться по внутреннему оснащению.

"Очень много залетает беспилотников, они разные, они вроде бы одинакового типа снаружи выглядят, а то, что внутри в нем есть, поэтому беспилотнику, если он уцелел, наши специалисты имеют возможность разобрать, посмотреть", - пояснил он.

Как резюмировал представитель Воздушных сил, украинские специалисты постоянно изучают такие дроны, чтобы эффективнее им противодействовать, потому что враг не стоит.