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Зеленський про Путіна: занадто емоційний, коли справа стосується України

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 14:59
Зеленський про Путіна: занадто емоційний, коли справа стосується України Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український президент Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна ірраціональним. І надто емоційним у питаннях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Washington Post, яке опублікувало інтерв'ю Зеленського кільком ЗМІ.

Зокрема, в цьому інтерв'ю Зеленський охарактеризував Путіна як ірраціональну людину та "емоційну, іноді навіть дуже емоційну".

"Він занадто емоційний, коли справа стосується України", - додав український президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що єдиною можливістю звільнити кримських політв'язнів є прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

До цього у Зеленського говорили, що він готовий зустрітися з Путіним, щоб припинити обстріли на Донбасі, але в Кремлі цілі інші.

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Володимир Зеленський Володимир Путін
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