Зеленський про Путіна: занадто емоційний, коли справа стосується України

Український президент Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна ірраціональним. І надто емоційним у питаннях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Washington Post , яке опублікувало інтерв'ю Зеленського кільком ЗМІ.

Зокрема, в цьому інтерв'ю Зеленський охарактеризував Путіна як ірраціональну людину та "емоційну, іноді навіть дуже емоційну".

"Він занадто емоційний, коли справа стосується України", - додав український президент.