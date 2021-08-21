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РФ не готова до зустрічі Зеленського з Путіним. МЗС робить ставку на нормандський саміт

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Київ, Субота 21 серпня 2021 20:44
РФ не готова до зустрічі Зеленського з Путіним. МЗС робить ставку на нормандський саміт Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З російського боку не видно готовності до проведення зустрічі президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Міністерство закордонних справ зосередиться на підготовці нормандського саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби "Радіо Свободи".

"Ми зацікавлені в цій розмові (Зеленського з Путіним, - ред.). І ви знаєте ініціативи президента Зеленського провести такий саміт. Але поки ми не бачимо готовності з російського боку до проведення цієї зустрічі. І зараз на порядку денному є багато інших критичних питань. Я думаю, що зараз з осіннього сезону ми активно повернемося до спроб організувати насамперед саміт "нормандської четвірки", - зазначив міністр.

За його словами, очевидно, що доведеться чекати обрання нового уряду Німеччини і нового канцлера.

"Якщо саміт нормандський не спрацьовує, тоді треба шукати можливість двостороннього саміту. Це теж ті варіації, які є в розпорядженні дипломатії", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що прямі переговори з Путіним є єдиним шляхом до звільнення кримських політв'язнів.

Він також вважає, що Путін занадто емоційний, коли справа стосується України.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Кулеба
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