РФ готова к войне не только в Украине, но и в других частях Европы, - премьер Дании

Военные планы России не ограничиваются только Украиной. Вероятно, она может начать агрессию и в других частях Европы.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Я, как вы, вероятно, знаете, один из европейских лидеров, которая, к сожалению, считает, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы", - отметила Фредериксен.
Она уточнила, что именно поэтому европейским странам нужно начать перевооружение.
По словам датского премьера, позиции европейских стран по целевому показателю расходов на оборону в 5% ВВП расходятся. Поэтому нужно проявлять больше гибкости в обсуждениях следующего бюджета.
Напомним, в ходе недавнего саммита НАТО в Гааге лидеры стран-членов Альянса в итоговой декларации признали, что Россия является угрозой для евроатлантической безопасности.
При этом генсек НАТО Марк Рютте недавно отмечал, что Россия уже в течение следующих 5 лет может подготовиться к нападению на Альянс. Это объясняется высокими темпами производства оружия в РФ.
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