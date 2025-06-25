На саммите НАТО объявили Россию "угрозой для Европы" и обязались поддерживать Украину

По итогам саммита НАТО в Гааге 25 июня страны-члены Альянса договорились не прекращать и увеличивать поддержку Украины. При этом в декларации нет осуждения действий РФ, но есть определение России, как "угрозы для безопасности Европы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговую декларацию НАТО.

Так, в декларации отмечается, что члены Альянса подтверждают продолжение предоставления Украине военной поддержки. В том числе поддержка будет предоставляться в виде инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

"Союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете расходов Союзников на оборону", - сказано в документе.

Можно отметить, что впервые с 2022 года в итоговой декларации НАТО отсутствует осуждение российской войны против Украины. Кроме этого, в документе нет упоминания о "необратимом пути Украины в НАТО".

С другой стороны, Россию назвали "долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности". При этом в тексте декларации участники НАТО поставили Кремль в списке угроз вместе с угрозой от терроризма.