РФ готова до війни не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи, - прем'єр Данії

"Я, як ви, ймовірно, знаєте, одна з європейських лідерів, яка, на жаль, вважає, що Росія готова продовжувати війну не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи", - зазначила Фредеріксен.

Вона уточнила, що саме тому європейським країнам потрібно почати переозброєння.

За словами данської прем'єрки, позиції європейських країн щодо цільового показника витрат на оборону в 5% ВВП розходяться. Тому потрібно проявляти більше гнучкості в обговореннях наступного бюджету.