ВСУ уничтожили более 700 окупантов и 29 дронов за сутки. Потери РФ в войне от Генштаба

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 4 июля (Getty Images)

По данным на утро вторника, 4 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 231030 (+770) человек ликвидировано,

танков ‒ 4059 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7908 (+9) ед,

артиллерийских систем - 4252 (+32) ед,

РСЗО - 647 (+6) ед,

средства ПВО - 394 (+3) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 309 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3602 (+29),

крылатые ракеты - 1264,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6843 (+9) ед,

специальная техника - 590 ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, ведутся тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. При этом, по данным отчета ISW, ВСУ проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта. В частности, на юге украинским воинам удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий.