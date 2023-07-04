ВСУ уничтожили более 700 окупантов и 29 дронов за сутки. Потери РФ в войне от Генштаба
По данным на утро вторника, 4 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 231030 (+770) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4059 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7908 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4252 (+32) ед,
- РСЗО - 647 (+6) ед,
- средства ПВО - 394 (+3) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 309 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3602 (+29),
- крылатые ракеты - 1264,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6843 (+9) ед,
- специальная техника - 590 ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, ведутся тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. При этом, по данным отчета ISW, ВСУ проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта. В частности, на юге украинским воинам удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий.
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