РФ в Эр-Рияде отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданским объектам, - ОП

Россияне на переговорах с США в Эр-Рияде не захотели обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Москва придумала отговорку о мандате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в интервью "Укринформу".

Он отметил, что Украина настаивала на том, чтобы был запрет на обстрелы гражданских объектов. Однако российская делегация в Эр-Рияде заявила, что якобы не может обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, потому что не имеет соответствующего мандата.

"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре - о жилых домах, школах, детских садах и так далее. Что сделала Россия: в течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения этого вопроса", - сказал он.

По словам Жовквы, россияне по-своему трактуют энергетическое перемирие. РФ показала свой несогласованный перечень объектов энергетической инфраструктуры, которые якобы не подпадают под удары.

"По энергетической инфраструктуре, россияне вывесили вчера (25 марта, - ред.) свой список, свое понимание объектов, которое намного меньше и уже, чем наше. Американская сторона не согласовывала этот список, потому что, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, оно вышло только на русском языке. Его нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", - заявил заместитель руководителя ОП.