ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты атаковали спасателей в Никополе во время тушения пожара (фото)

Никополь, Четверг 12 сентября 2024 09:32
UA EN RU
Оккупанты атаковали спасателей в Никополе во время тушения пожара (фото) Фото: РФ обстреляла спасателей во время тушения пожара в Никополе (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области. Они в это время тушили пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Накануне вечером спасатели гасили пожар в частном жилом секторе города, который возник из-за попадания российского дрона. В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

К счастью, спасатели успели укрыться в безопасном месте.

"Переждав опасность, пожарные потушили пожар на площади 60 кв.м.", - добавили в ГСЧС.

К ликвидации последствий атаки были привлечены пять спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники.

Последствия обстрела спасателей в Никополе 11 сентября (facebook.com/MNSDNE)

Обстрелы Никополя

Никополь - город Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. Российские войска после масштабного вторжения в Украину постоянно атакуют город дронами и с территории гороа Энергодар Запорожской области. Его россияне захватили в 2022 году вместе с Запорожской АЭС.

Именно поэтому Никополь находится под постоянными атаками РФ. Так, оккупанты обстреляли Никополь 28 июля. Пострадали восемь людей, в том числе дети.

А в ночь на 6 июня дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никополе. Он загорелся, спасатели оперативно потушили пожар. Пострадали четверо людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США