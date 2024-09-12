Оккупанты атаковали спасателей в Никополе во время тушения пожара (фото)

Российские войска нанесли удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области. Они в это время тушили пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

К ликвидации последствий атаки были привлечены пять спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники.

Накануне вечером спасатели гасили пожар в частном жилом секторе города, который возник из-за попадания российского дрона. В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

Обстрелы Никополя

Никополь - город Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. Российские войска после масштабного вторжения в Украину постоянно атакуют город дронами и с территории гороа Энергодар Запорожской области. Его россияне захватили в 2022 году вместе с Запорожской АЭС.

Именно поэтому Никополь находится под постоянными атаками РФ. Так, оккупанты обстреляли Никополь 28 июля. Пострадали восемь людей, в том числе дети.

А в ночь на 6 июня дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никополе. Он загорелся, спасатели оперативно потушили пожар. Пострадали четверо людей.

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