Как изменилась тактика ударов РФ по энергетике Украины? Объяснение ГУР

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС, с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области", - заявил Скибицкий.

Создание "буферной зоны"

По его словам, сегодня четко можно сказать, что когда российский диктатор Владимир Путин говорил о буферной зоне, то именно с создания буферной и санитарной зоны и начались удары по территории Украины.

"Что значит санитарная зона? Это значит всю инфраструктуру: это тепло, это электроэнергия, это инфраструктура для того, чтобы население покинуло эту территорию. И это как раз мы и видим в Сумской и Черниговской областях", - подчеркнул заместитель начальника ГУР МО Украины.

Что изменилось по сравнению с предыдущими годами?

Они (россияне - ред.) отошли от массированных ударов одновременно по всей территории Украины, как это было в октябре 2022 года. Они сделали выводы из предыдущих лет. Сегодня они пытаются не просто нарушить систему, а полностью уничтожить объекты инфраструктуры в отдельных регионах, достичь эффекта на 100%. Чтобы этот объект невозможно было бы восстановить", - добавил он.

Также, по его словам, появилось большое количество подстанций, по которым россияне в 2022-2024 годах не наносили ударов. Это подстанции на 110 кВ. Мы видим, как они постоянно отслеживают, в каком они состоянии. Также делают анализ последствий ударов, делают доразведку, чтобы уничтожить окончательно.

Круглосуточное использование "Шахедов"

"На сегодня количество вооружения, которое производит РФ, и я говорю не только о крылатых ракетах, а в частности о дронах типа "Шахед", позволяет россиянам наносить постоянные массированные удары, и это делается круглосуточно", - добавил Скибицкий.

Он также отметил, что если раньше удары дронов были только ночью, то сегодня идут прилеты по подстанциям, по другим объектам инфраструктуры, начиная с утра.

"Мы тоже учимся, применяем новые тактики, и мы понимаем все меры, которые осуществляет РФ, в том числе на какие критические объекты она нацелена. Это помогает, в том числе, спланировать все необходимые меры по защите инфраструктуры, сосредоточение средств ПВО, чтобы не допустить полного уничтожения критической инфраструктуры", - подчеркнул спикер.