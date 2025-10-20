Как изменилась тактика ударов РФ по энергетике Украины? Объяснение ГУР
Российские войска существенно изменили тактику ударов по украинской энергетике. Враг, в первую очередь, пытается создать так называемую буферную зону в приграничье.
Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".
"Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС, с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области", - заявил Скибицкий.
Создание "буферной зоны"
По его словам, сегодня четко можно сказать, что когда российский диктатор Владимир Путин говорил о буферной зоне, то именно с создания буферной и санитарной зоны и начались удары по территории Украины.
"Что значит санитарная зона? Это значит всю инфраструктуру: это тепло, это электроэнергия, это инфраструктура для того, чтобы население покинуло эту территорию. И это как раз мы и видим в Сумской и Черниговской областях", - подчеркнул заместитель начальника ГУР МО Украины.
Что изменилось по сравнению с предыдущими годами?
Они (россияне - ред.) отошли от массированных ударов одновременно по всей территории Украины, как это было в октябре 2022 года. Они сделали выводы из предыдущих лет. Сегодня они пытаются не просто нарушить систему, а полностью уничтожить объекты инфраструктуры в отдельных регионах, достичь эффекта на 100%. Чтобы этот объект невозможно было бы восстановить", - добавил он.
Также, по его словам, появилось большое количество подстанций, по которым россияне в 2022-2024 годах не наносили ударов. Это подстанции на 110 кВ. Мы видим, как они постоянно отслеживают, в каком они состоянии. Также делают анализ последствий ударов, делают доразведку, чтобы уничтожить окончательно.
Круглосуточное использование "Шахедов"
"На сегодня количество вооружения, которое производит РФ, и я говорю не только о крылатых ракетах, а в частности о дронах типа "Шахед", позволяет россиянам наносить постоянные массированные удары, и это делается круглосуточно", - добавил Скибицкий.
Он также отметил, что если раньше удары дронов были только ночью, то сегодня идут прилеты по подстанциям, по другим объектам инфраструктуры, начиная с утра.
"Мы тоже учимся, применяем новые тактики, и мы понимаем все меры, которые осуществляет РФ, в том числе на какие критические объекты она нацелена. Это помогает, в том числе, спланировать все необходимые меры по защите инфраструктуры, сосредоточение средств ПВО, чтобы не допустить полного уничтожения критической инфраструктуры", - подчеркнул спикер.
Удары РФ по энергетике
Российские войска за последние несколько недель нанесли серию массированных ударов по энергетике с использованием ударных беспилотников, а также крылатых ракет. Кроме того, постоянно продолжаются точечные удары по критической инфраструктуре.
Чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов, правительство создало Координационный штаб защиты энергетики, а также приняло ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.