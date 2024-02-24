Самолет и еще 770 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 770 российских оккупантов, таким образом общие потери армии страны-агрессора в личном составе уже превысили 409 тысяч солдат. Воины ВСУ также сбили самолет и уничтожили 8 танков и 36 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 409010 (+770) человек ликвидировано;

танков - 6534 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 12425 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 9952 (+36) ед.;

РСЗО - 999 ед.;

средства ПВО - 684 (+2) ед.;

самолетов - 340 (+1) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7659 (+31) ед.;

крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед.;

специальная техника - 1576 (+1) ед.

Ситуация на фронте 24 февраля

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 24 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 84 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что враг активно штурмует на Марьинском направлении в Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А ракетчики ВСУ нанесли удар по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, составу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.