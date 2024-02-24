Самолет и еще 770 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 770 российских оккупантов, таким образом общие потери армии страны-агрессора в личном составе уже превысили 409 тысяч солдат. Воины ВСУ также сбили самолет и уничтожили 8 танков и 36 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 409010 (+770) человек ликвидировано;
- танков - 6534 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 12425 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 9952 (+36) ед.;
- РСЗО - 999 ед.;
- средства ПВО - 684 (+2) ед.;
- самолетов - 340 (+1) ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7659 (+31) ед.;
- крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;
- корабли/катера - 25 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед.;
- специальная техника - 1576 (+1) ед.
Ситуация на фронте 24 февраля
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 24 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 84 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что враг активно штурмует на Марьинском направлении в Донецкой области.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
А ракетчики ВСУ нанесли удар по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, составу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.
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