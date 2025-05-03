Количество пострадавших в Харькове после атаки дронов превысило 50: среди них - дети

В Харькове количество пострадавших из-за массированной атаки дронов возросло до 51. Среди пострадавших есть двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Как отмечает прокуратура, 2 мая в период ориентировочно с 21:30 до 22:15 военные РФ осуществили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. Враг применил не менее 15 дронов, предварительно - типа "Герань-2".

Под ударом были четыре района города - Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе загорелись многочисленные пожары. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины и тому подобное.

По состоянию на утро известно, что пострадал 51 человек. Среди пострадавших две девочки в возрасте 11 и 16 лет.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших из-за атаки дронов (t.me/prokuratura_kharkiv)

Стоит добавить, что в ГСЧС сообщают о 46 пострадавших в Харькове.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Харькову (t.me/dsns_telegram)