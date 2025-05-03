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Количество пострадавших в Харькове после атаки дронов превысило 50: среди них - дети

Харьков, Суббота 03 мая 2025 10:19
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Количество пострадавших в Харькове после атаки дронов превысило 50: среди них - дети Фото: в Харькове возросло количество пострадавших из-за атаки РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове количество пострадавших из-за массированной атаки дронов возросло до 51. Среди пострадавших есть двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Как отмечает прокуратура, 2 мая в период ориентировочно с 21:30 до 22:15 военные РФ осуществили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. Враг применил не менее 15 дронов, предварительно - типа "Герань-2".

Под ударом были четыре района города - Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе загорелись многочисленные пожары. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины и тому подобное.

По состоянию на утро известно, что пострадал 51 человек. Среди пострадавших две девочки в возрасте 11 и 16 лет.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших из-за атаки дронов (t.me/prokuratura_kharkiv)

Стоит добавить, что в ГСЧС сообщают о 46 пострадавших в Харькове.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Массированные атаки на Харьков

Стоит отметить, что в последнее время россияне усилили обстрелы Харькова. Оккупанты массированно атакуют город ударными дронами. Под прицелом врага гражданская инфраструктура - дома, учебные заведения, промышленность и тому подобное.

Так, в ночь на 30 апреля россияне нанесли 16 ударов по Харькову. В городе из-за вражеской атаки возникло 10 пожаров в разных районах.

Тогда в результате атаки РФ ранения получили 47 человек. Среди пострадавших были двое детей и беременная женщина.

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ГСЧС Харьков Война в Украине Атака дронов
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