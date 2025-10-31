ua en ru
Главная » Новости » В мире

Во Владимире и Ярославле слышны взрывы: СМИ пишут об ударах по электроподстанции и НПЗ

Россия, Пятница 31 октября 2025 05:27
Во Владимире и Ярославле слышны взрывы: СМИ пишут об ударах по электроподстанции и НПЗ Иллюстративное фото: МЧС России (t.me mchs_official)
Автор: Марина Балабан

Россияне жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль в ночь на 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ASTRA.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир.

По данным издания ASTRA, он прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию.

Подстанция "Владимирская" - крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность - около 4010 МВА.

Подстанция является узловой - от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона, отмечает издание.

Также журналисты издания со ссылкой на местных жителей пишут о взрывах в Ярославле возле местного нефтеперерабатывающего завода.

В Росавиации отметили, что аэропорт Ярославля (Туношна) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов.

Инциденты на Ярославском НПЗ

Как ранее сообщало РБК-Украина, 1 октября, в городе Ярославль вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Огромный столб дыма был виден издалека.

Ранее, в январе 2024 года, беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле.

Тогда дрон упал вблизи установки гидрокрекинга. Пострадавших в результате инцидента не было. Территорию тогда оцепили, а на место направили группу разминирования.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") входит в число крупнейших предприятий РФ в сфере переработки нефти: средний объем его производства достигает около 15 млн тонн нефти ежегодно.

