В российском Ярославле пожар на НПЗ, в небе столб черного дыма (видео)

Среда 01 октября 2025 08:24
в российском Ярославле вспыхнул пожар на НПЗ
Автор: Ірина Глухова

Утром, 1 октября, в российском городе Ярославль вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Огромный столб дыма виден издалека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegrm-каналы.

Местные жители заявляют, что над городом в районе Московского проспекта поднялся гигантский столб черного дыма.

В районе предприятия зафиксирован масштабный пожар, который виден издалека. Видео и фото с места инцидента распространяются в российских пабликах.

По официальным данным МЧС РФ, сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени. Официальные причины пожара пока не озвучены. Информация о степени повреждений и возможных пострадавших уточняется.

В то же время губернатор Ярославской области заявил, что инцидент не связан с атакой дронов и имеет "техногенный характер".

Что известно о заводе

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") работает с 1961 года и входит в число крупнейших предприятий РФ в сфере переработки нефти.

Средний объем его производства достигает около 15 млн тонн нефти ежегодно.

Ранее, в январе 2024 года, беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле.

Тогда дрон упал вблизи установки гидрокрекинга. Пострадавших в результате инцидента не было. Территорию тогда оцепили, а на место направили группу разминирования.

