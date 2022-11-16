В результате вчерашнего обстрела Киевской области погибла женщина, которая находилась на кладбище

В результате обстрела Киевской области 15 ноября погибла жительница села Плесецкое, которая чтила память своего мужа на кладбище во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небытова .

"К сожалению, все же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела оккупантов. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужчины и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты", - написал он.

Небытов подчеркнул, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях.

Напомним, вчера в Киевской области украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

Однако одна из вражеских ракет попала в частный дом в Киевской области.

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