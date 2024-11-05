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РФ разрешила турецкому омбудсмену посетить места, где удерживают украинских пленных

Фото: Шереф Малкоч, турецкий омбудсмен (x.com/AvSerefMalkoc)
Автор: Иван Носальский

Россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча в места, где удерживают украинских пленных. Точную дату визита пока не определили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец отметил, что его представитель Юрий Ковбаса принял участие во встрече с членами семей украинских военнопленных. 

В ходе встречи Ковбаса обратил внимание, что Россия как и раньше не придерживается Женевских конвенций. Это видно по тому состоянию, в котором украинские защитники возвращаются домой после плена.

"Однако, наконец, стало известно, что РФ согласовала визит главному омбудсмену Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной", - написал Лубинец. 

Украинские военнопленные в РФ

Напомним, в апреле Лубинец рассказал, что Россия обсуждает вопрос допуска турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча к украинским военнопленным.

При этом недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что одна из стран готова стать государством-покровителем, чтобы помочь украинцам в российском плену.

Глава МИД не уточнил, о какой именно стране идет речь.

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