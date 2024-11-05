РФ дозволила турецькому омбудсмену відвідати місця, де утримують українських полонених

Лубінець зазначив, що його представник Юрій Ковбаса взяв участь у зустрічі із членами сімей українських військовополонених.

Під час зустрічі Ковбаса звернув увагу, що Росія, як і раніше, не дотримується Женевських конвенцій. Це видно по тому стану, в якому українські захисники повертаються додому після полону.

"Однак, нарешті, стало відомо, що РФ погодила візит головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки що залишається невідомою", - написав Лубінець.