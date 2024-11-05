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РФ дозволила турецькому омбудсмену відвідати місця, де утримують українських полонених

Фото: Шереф Малкоч, турецький омбудсмен (x.com/AvSerefMalkoc)
Автор: Іван Носальський

Росія погодила візит турецького омбудсмена Шерефа Малкоча до місць, де утримують українських полонених. Точну дату візиту поки що не визначили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Лубінець зазначив, що його представник Юрій Ковбаса взяв участь у зустрічі із членами сімей українських військовополонених.

Під час зустрічі Ковбаса звернув увагу, що Росія, як і раніше, не дотримується Женевських конвенцій. Це видно по тому стану, в якому українські захисники повертаються додому після полону.

"Однак, нарешті, стало відомо, що РФ погодила візит головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки що залишається невідомою", - написав Лубінець.

Українські військовополонені в РФ

Нагадаємо, у квітні Лубінець розповів, що Росія обговорює питання допуску турецького омбудсмена Шерефа Малкоча до українських військовополонених.

При цьому нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що одна із країн готова стати державою-покровителем, щоб допомогти українцям у російському полоні.

Глава МЗС не уточнив, про яку саме країну йдеться.

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Збройні сили УкраїниТуреччинаВійна в УкраїніДмитро Лубінець