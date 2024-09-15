РФ придется перебрасывать силы из Украины для контрнаступления в Курской области, - ISW

Для результативного контрнаступления в Курской области, российской армии придется существенно увеличить численность своей группировки путем передислокации сил с фронта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российское военное командование более чем втрое увеличило численность военной группировки в Курской области из-за захвата ВСУ ряда населенных пунктов региона.
В отчете напомнили заявление президента Владимира Зеленского о том, что российские войска сосредоточили в Курской области 40 тысяч военнослужащих и намерены сконцентрировать в этом районе в целом от 60 до 70 тысяч военнослужащих.
Также приводятся данные украинского военного обозревателя Константина Машовца. Согласно им в составе Курской группы российской Северной группировки войск, отвечающей за Глушковский, Кореневский, Суджанский, Рыльский, Льговский, Курчатовский и Курский районы, насчитывается примерно 61 российское подразделение различной численности, в которых служат около 35 500 военнослужащих.
В то же время, говорится в отчете, остается неизвестным численность в группе каждой из российских силовых структур: Росгвардия, пограничники, регулярные подразделения, нерегулярные подразделения и военнослужащие срочной службы.
По мнению аналитиков ISW, рост численности российской группировки в Курской области свидетельствует о том, что оперативное давление, вызванное вторжением, заставило российское военное командование передислоцировать подразделения из Украины в Курскую область и перебросить вновь созданные силы из России в этот регион вместо фронта в Украине.
«Российская контрнаступательная операция по отвоеванию территории, захваченной украинскими войсками в Курской области, скорее всего, потребует еще большего количества личного состава и материальных средств, чем то, что уже сконцентрировано в этом регионе. И, как следствие, дополнительной передислокации войск с территории Украины», - говорится в отчете ISW.
В начале августа ВСУ пересекли государственную границу между Украиной и РФ и начали захватывать населенные пункты Курской области. На данный момент, украинские военные контролируют около сотни поселков региона, в частности город Суджа.
12 сентября россияне начали контрнаступательную операцию в Курской области. Однако пока особого прогресса этих действий не наблюдается.
Представитель оперативного командования "Северск" Вадим Мысник 14 сентября заявил, что в начале операции ВСУ, в Курской области было развернуто 11 тысяч российских военнослужащих. В данный момент в области развернуты от 30 тысяч до 45 тысяч военнослужащих.
На днях украинские военные уничтожили российское подразделение ВДВ в Курской области.
Зеленский подчеркнул, что ВСУ будут держать под контролем территории в Курской области, пока российский диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры.
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