РФ доведеться перекидати сили з України для контрнаступу в Курській області, - ISW

Російське військове командування більш ніж утричі збільшило чисельність військового угруповання в Курській області через захоплення ЗСУ низки населених пунктів регіону.

У звіті нагадали заяву президента Володимира Зеленського про те, що російські війська зосередили у Курській області 40 тисяч військовослужбовців і мають намір сконцентрувати в цьому районі загалом від 60 до 70 тисяч військовослужбовців.

Також наводяться дані українського військового оглядача Костянтина Машовця. Згідно з ними, у складі Курської групи російського Північного угруповання військ, що відповідає за Глушковський, Коренєвський, Суджанський, Рильський, Льговський, Курчатовський і Курський райони, нараховується приблизно 61 російський підрозділ різної чисельності, в яких служать близько 35 500 військовослужбовців.

Водночас, йдеться у звіті, залишається невідомим чисельність у групі кожної з російських силових структур: Росгвардія, прикордонники, регулярні підрозділи, нерегулярні підрозділи та військовослужбовці строкової служби.

На думку аналітиків ISW, зростання чисельності російського угруповання в Курській області свідчить про те, що оперативний тиск, спричинений вторгненням, змусив російське військове командування передислокувати підрозділи з України в Курську область і перекинути новостворені сили з Росії до цього регіону замість фронту в Україні.

"Російська контрнаступальна операція з відвоювання території, захопленої українськими військами в Курській області, скоріш за все, вимагатиме ще більшої кількості особового складу та матеріальних засобів, ніж та, що вже сконцентрована в цьому регіоні. І, як наслідок, додаткової передислокації військ з території України", - йдеться у звіті ISW.