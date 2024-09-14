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Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ (видео)

Курская область, Суббота 14 сентября 2024 16:06
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Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ (видео) Фото: десантники разбили в Курской области подразделение ВДВ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники разбили подразделение российских десантников в Курской области. Бойцы РФ понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Вчера, 13 сентября, на позиции украинских десантников россияне бросили 14 единиц военной техники. Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.

Попытка врага была провальной. Бой длился несколько часов, украинские десантники отбили атаку противника.

В результате боевых действий - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.

"Остальные уцелевшие российские "вэдэвешники" сбежали", - сообщили украинские десантники.

Бои в Курской области

Напомним, почти полтора месяца на территории Курской области продолжаются боевые действия. Украинские войска продолжают наступательную операцию. Украина контролирует в Курской области более сотни населенных пунктов, в частности, город Суджа.

Недавно российские силы начали проводить контратаки. По данным аналитики ISW, действия россиян в Курской области приносят лишь незначительные успехи, а украинские подразделения в это время продвигаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция ВСУ в Курской области идет по плану.

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