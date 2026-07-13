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Бункеры с бассейнами и аттракционами. Финляндия подготовилась на случай ядерного удара РФ

01:20 13.07.2026 Пн
2 мин
Подземный город уже готов к чрезвычайной ситуации
aimg Анастасия Никончук
Бункеры с бассейнами и аттракционами. Финляндия подготовилась на случай ядерного удара РФ Фото: ядерный удар (GettyImages)
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Финляндия создала одну из самых развитых систем гражданской защиты в Европе, которая позволяет в кратчайшие сроки укрыть большую часть населения столицы в случае военной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Британская газета The Times опубликовала материал о системе гражданской обороны Финляндии, отметив высокий уровень готовности страны к возможным военным угрозам, включая сценарий применения ядерного оружия.

Особое внимание журналисты уделили Хельсинки, где на протяжении десятилетий создавалась масштабная сеть подземных сооружений, способных в короткие сроки превратиться в убежища для жителей города.

В публикации отмечается, что большинство таких объектов в мирное время используется как обычная городская инфраструктура.

Под землей расположены бассейны, спортивные комплексы, игровые площадки, парковки и другие общественные пространства.

Однако при необходимости они могут быть оперативно переоборудованы для защиты населения.

Что находится под Хельсинки

По данным The Times, подземная инфраструктура финской столицы оснащена автономными системами электроснабжения, вентиляции и водоснабжения. Благодаря этому убежища способны функционировать длительное время независимо от внешних условий.

Газета подчеркивает, что подобная система создавалась не в последние годы, а является результатом многолетней государственной политики в сфере гражданской обороны. Финские власти последовательно развивали сеть защитных сооружений еще со времен Холодной войны, регулярно модернизируя ее.

Напоминаем, что Польша и Франция сделали еще один шаг к углублению сотрудничества в сфере безопасности, проведя в Париже первое заседание совместной группы по вопросам ядерного взаимодействия. В ходе встречи представители двух стран обсудили координацию усилий, направленных на укрепление оборонного потенциала Европы и усиление безопасности на континенте.

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